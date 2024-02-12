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Ивица Олич: Акинфеев мог играть в лучшей команде Европы

Ивица Олич: Акинфеев мог играть в лучшей команде Европы
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Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Ему и 17 лет не было, когда я пришёл в ЦСКА. Но уже тогда было понятно, что он станет одним из лучших вратарей России. Когда я вернулся тренером, Игорь не изменился, ничего с ним не произошло: хорошего уровня, молодой. Даже и не скажешь, что 15 лет прошло. Он один из лучших. Мог играть в лучшей команде Европы», — приводит слова Олича Metaratings.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года Олича назначили главным тренером московского ЦСКА, однако 15 июня хорватский специалист покинул свой пост. Сейчас Олич работает ассистентом главного тренера в национальной команде Хорватии.

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