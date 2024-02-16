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Тренер «Бёрнли» Компани — об Артете: Микель улучшает свою команду от года в год

Тренер «Бёрнли» Компани — об Артете: Микель улучшает свою команду от года в год
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани высказался о наставнике «Арсенала» Микеле Артете, с которым он пересекался в «Манчестер Сити». Испанский специалист несколько лет работал помощником главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«У нас общая история. Мы время от времени общаемся, но мы оба очень заняты, так что… Мне понравилось, как он провёл свой первый сезон в «Арсенале». Микель столкнулся с некоторыми проблемами, но он улучшал команду сезон за сезоном. Помимо знания своего дела и того, что он лидер, он продемонстрировал стойкость и стабильность в своей работе»», — приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».

Напомним, после 24 туров АПЛ нынешнего сезона «бордовые» занимают 19-е место в турнирной таблице. «Арсенал» расположился на третьей строчке.

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