Израильский журналист высказался о дебюте Лесового в Лиге конференций за «Маккаби»

Израильский спортивный журналист Михаил Иохин высказался о дебюте Даниила Лесового за «Маккаби» из Хайфы в Лиги конференций. Футболист провёл на поле 64 минуты в матче с «Гентом» (1:0).

«По адаптации и игре Лесового рано ещё делать выводы. Он отыграл нормально, а болельщики довольны», — сказал Иохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист зарегистрирован в команде как израильский игрок.

Напомним, клуб из Израиля арендовал Лесового у «Динамо» с правом выкупа за сумму около € 1 млн. В нынешнем сезоне 26-летний Лесовой принял участие в 13 матчах «Динамо» с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. В общей сложности 26-летний футболист провёл на поле 422 минуты. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 1,8 млн.

За израильский клуб Лесовой сыграл две встречи.