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Израильский агент рассказал об адаптации экс-игрока «Динамо» Лесового в «Маккаби» Хайфа

Израильский агент рассказал об адаптации экс-игрока «Динамо» Лесового в «Маккаби» Хайфа
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Израильский агент Григорий Крицер рассказал об адаптации экс-футболиста «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» Хайфа.

«Поговорил с тренерами «Маккаби». Все очень довольны Лесовым, он очень понравился. С учётом того, что Даниил долго не играл и только пришёл в команду, он вписался очень неплохо. С адаптацией в «Маккаби» тоже всё хорошо. Тренеры также отмечают его человеческие качества, говорят, что он очень приятный парень», — сказал Крицер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне 26-летний Лесовой принял участие в 15 матчах с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 1,8 млн.

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