«Нефтехимик» арендовал у «Спартака» 21-летнего Шильцова

Полузащитник московского «Спартака» Константин Шильцов на правах аренды перешел в «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Соглашением не предусмотрено право выкупа трансфера 21-летнего игрока. Ранее Шильцов был арендован другим клубом ФНЛ — «Родиной». Желаем Косте успехов в новой команде!» – говорится на официальном сайте красно-белых.

В августе прошлого года красно-белые отдали 21-летнего игрока в годичную аренду «Родине» с правом выкупа. В текущем сезоне Шильцов принял участие в шести матчах Первой лиги и отметился одной результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.

«Нефтехимик» идет на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. После 20 туров команда набрала 24 очка.