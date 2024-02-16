Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном уходе де Йонга из клуба

Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном уходе де Йонга из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что атакующий полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг может быть продан грядущим летом.

«Френки — очень важный игрок для нас, и ему комфортно в клубе. Сейчас не время говорить об этом. До конца сезона осталось четыре месяца, и мы не общаемся на предмет его отъезда. Наши мысли сконцентрированы на Ла Лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» может продать де Йонга грядущим летом с целью улучшить своё финансовое положение.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
«Барселона» не может больше терпеть неудачу». Хави — об игре Ла Лиги с «Сельтой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android