Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном уходе де Йонга из клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что атакующий полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг может быть продан грядущим летом.

«Френки — очень важный игрок для нас, и ему комфортно в клубе. Сейчас не время говорить об этом. До конца сезона осталось четыре месяца, и мы не общаемся на предмет его отъезда. Наши мысли сконцентрированы на Ла Лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» может продать де Йонга грядущим летом с целью улучшить своё финансовое положение.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.