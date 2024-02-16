Азербайджанский журналист: Лунёв ещё долго будет защищать честь «Карабаха»

Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, поделился мыслями об игре голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва, а также высказался о будущем российского вратаря в команде.

«Лунёв считается основным вратарём «Карабаха», и его помощь команде неоспорима. И в Премьер-лиге Азербайджана, и в еврокубках он показывает себя хорошо и приносит пользу команде. Болельщики тоже его любят и требуют сохранить ворота в целости. Я бы сказал, что он может это сделать. Думаю, «Карабах» нашёл того голкипера, которого хотел. Наверное, Андрей ещё долго будет защищать честь «Карабаха», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».