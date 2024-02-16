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Адвокат Косова отреагировал на досрочное освобождение россиянина из французской тюрьмы

Адвокат Косова отреагировал на досрочное освобождение россиянина из французской тюрьмы
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Адвокат Ален Дюфло, представляющий интересы Павла Косова, высказался о досрочном освобождении своего клиента из французской тюрьмы, в которой он отсидел шесть лет.

«Все с огромным нетерпением ждали решения. Можно сказать, долгожданного. Дело действительно очень долгое. Несмотря на то что было множество разочаровывающих решений со стороны французского суда, на протяжении всего процесса я никогда не терял надежду и всегда оставался на позитиве, подбадривал Павла. Сейчас мы все счастливы!» – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Косов был осуждён за беспорядки во Франции во время чемпионата Европы 2016 года.

Косова задержали в 2018 году, когда он направлялся на матч «Спартака» с «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы.

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