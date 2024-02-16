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Адвокат Косова рассказал, как удалось добиться досрочного освобождения фаната из тюрьмы

Адвокат Косова рассказал, как удалось добиться досрочного освобождения фаната из тюрьмы
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Адвокат Ален Дюфло, представляющий интересы фаната «Спартака» Павла Косова, задержанного в 2018 году и осуждённого на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016, рассказал, как его клиент получил досрочное освобождение из французской тюрьмы.

«В суде отмечали спокойствие подсудимого на протяжении шести лет. Павел – серьёзный парень, неконфликтный, за всё время в тюрьме у него ни разу не было проблем и нареканий. В отведённое время он занимался спортом, что помогало поддерживать здоровье, и учил французский.

Уроки предоставила французская тюрьма. Когда находишься в заключении, очень важно развиваться. Было важно, чтобы Павел умел говорить за себя: общался с тюремщиками, понимал других заключённых и всё, что происходит на суде. Сейчас у него даже есть сертификат о высоком уровне языка», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Косова также обвинили в покушении на жизнь британского фаната, который остался парализован.

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