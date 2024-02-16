Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не станет разрывать контракт с Промесом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о деле нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Ситуация с Промесом вызывает много вопросов. Пусть клуб комментирует, что там произошло и как. Наверное, отмалчиваться не стоит, но и впадать в истерику тоже не считаю правильным. В России он ничего не нарушал, не был замечен в скандалах. Будущее Промеса? Квинси — знаковая фигура «Спартака». Думаю, с ним не будут разрывать контракт», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, 14 февраля стало известно, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.