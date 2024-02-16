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Болельщикам «ПСЖ» запретили посещать гостевой матч своей команды с «Нантом» в Лиге 1

Болельщикам «ПСЖ» запретили посещать гостевой матч своей команды с «Нантом» в Лиге 1
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Официальным указом правительства Франции для болельщиков «ПСЖ» установлен запрет на посещение стадиона «Ля Божуар — Луи Фонтено», являющегося домашней ареной «Нанта». На этом стадионе завтра, 17 февраля, «ПСЖ» сыграет с «Нантом» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Об этом информирует RMC Sport.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что данное решение принято из-за напряжённых отношений между фанатскими группировками двух клубов.

Напомним, стартовый свисток арбитра в этом матче прозвучит в 23:00 мск.

После 21-го тура французского чемпионата «ПСЖ» набрал 50 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Серии А «Нант» заработал 22 очка и расположился на 12-й строчке.

В последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счётом 3:1.

Турнирная таблица Лиги 1
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