Маццарри: Лига чемпионов может дать «Наполи» задел на Серию А

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри предположил, может ли успешное выступление в Лиге чемпионов придать положительный импульс команде и повлиять на выступления в Серии А, а также высказался об игре в матче 24-го тура Серии А с «Миланом» (0:1).

«Сможет ли Лига чемпионов помочь нам преодолеть последние трудности? Надеюсь, что да. Возможно, скоро у нас будет полный состав. Нужно быть удачливым в тот момент, чтобы быть в наилучшем состоянии. Лига чемпионов, если мы покажем отличную игру, может дать нам задел на чемпионат. Сегодня команда, за исключением гола Тео, провела очень хороший матч», — приводит слова Маццарри Milan News.

На данный момент «Милан» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 52 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.

Напомним, 21 февраля неаполитанцы сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Начало матча запланировано на 23:00 мск.