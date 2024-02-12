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Маццарри: Лига чемпионов может дать «Наполи» задел на Серию А

Маццарри: Лига чемпионов может дать «Наполи» задел на Серию А
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри предположил, может ли успешное выступление в Лиге чемпионов придать положительный импульс команде и повлиять на выступления в Серии А, а также высказался об игре в матче 24-го тура Серии А с «Миланом» (0:1).

«Сможет ли Лига чемпионов помочь нам преодолеть последние трудности? Надеюсь, что да. Возможно, скоро у нас будет полный состав. Нужно быть удачливым в тот момент, чтобы быть в наилучшем состоянии. Лига чемпионов, если мы покажем отличную игру, может дать нам задел на чемпионат. Сегодня команда, за исключением гола Тео, провела очень хороший матч», — приводит слова Маццарри Milan News.

На данный момент «Милан» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 52 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.

Напомним, 21 февраля неаполитанцы сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Начало матча запланировано на 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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