Саудовская Про-Лига, 20-й тур: результаты игрового дня

Сегодня, 16 февраля, в 20-м туре саудовской Про-Лиги состоялось три матча: «Дамак» встречался с «Аль-Шабабом», «Аль-Охдуд» играл с «Аль-Ахли», «Аль-Вахда» провела матч с «Аль-Таи».

«Аль-Шабаб» выиграл у «Дамака» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Иван Ракитич.

«Аль-Ахли» уступил «Аль-Охдуду» со счётом 3:2. В составе «Аль-Охдуда» голами отметились полузащитник Алекс Кольядо, защитник Хамед Аль Мансур и нападающий Леандре Тавамба. За «Аль-Ахли» по голу забили защитник Соломон Кверквелия и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

«Аль-Вахда» сыграла вничью с «Аль-Таи» со счётом 1:1. В этой встрече гол забил защитник «Аль-Вахды» Джавад Эль-Ямик, а также хавбек «Аль-Таи» Андрей Кордя.