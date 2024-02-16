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Саудовская Про-Лига, 20-й тур: результаты игрового дня

Саудовская Про-Лига, 20-й тур: результаты игрового дня
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Сегодня, 16 февраля, в 20-м туре саудовской Про-Лиги состоялось три матча: «Дамак» встречался с «Аль-Шабабом», «Аль-Охдуд» играл с «Аль-Ахли», «Аль-Вахда» провела матч с «Аль-Таи».

«Аль-Шабаб» выиграл у «Дамака» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Иван Ракитич.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
16 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
0 : 1
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Ракитич – 82'    
Удаления: Аль-Хавсави – 67' / нет

«Аль-Ахли» уступил «Аль-Охдуду» со счётом 3:2. В составе «Аль-Охдуда» голами отметились полузащитник Алекс Кольядо, защитник Хамед Аль Мансур и нападающий Леандре Тавамба. За «Аль-Ахли» по голу забили защитник Соломон Кверквелия и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
16 февраля 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
3 : 2
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Кольядо – 25'     1:1 Кверквелия – 32'     2:1 Al Mansour – 43'     2:2 Фирмино – 45+3'     3:2 Тавамба – 59'    
Удаления: нет / Ибаньес – 90+5'

«Аль-Вахда» сыграла вничью с «Аль-Таи» со счётом 1:1. В этой встрече гол забил защитник «Аль-Вахды» Джавад Эль-Ямик, а также хавбек «Аль-Таи» Андрей Кордя.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
16 февраля 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
Окончен
1 : 1
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Эль-Ямик – 72'     1:1 Кордя – 90+8'    
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