«Аль-Шабаб» объявил о переходе Ивана Ракитича

Саудовский «Аль-Шабаб» объявил о переходе полузащитника Ивана Ракитича, игрок будет выступать под 30-м игровым номером. Последним клубом для хорватского футболиста была испанская «Севилья».

Ранее появилась информация о том, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками андалусийского клуба.

Напомним, Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.