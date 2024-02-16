Гендир «Интера» Маротта прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Лаутаро Мартинесу

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на слухи о том, что в случае ухода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из клуба парижане предпримут попытки приобрести форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

«Мы не обеспокоены этим. У нас не было никаких сигналов ни от «ПСЖ», ни от какого-либо другого клуба. Мы очень оптимистичны в отношении продления контракта с Лаутаро, что скоро случится. Он любит «Интер», — приводит слова Маротты Sport.es.

Напомним, в нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.