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Гендир «Интера» Маротта прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Лаутаро Мартинесу

Гендир «Интера» Маротта прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Лаутаро Мартинесу
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на слухи о том, что в случае ухода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из клуба парижане предпримут попытки приобрести форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

«Мы не обеспокоены этим. У нас не было никаких сигналов ни от «ПСЖ», ни от какого-либо другого клуба. Мы очень оптимистичны в отношении продления контракта с Лаутаро, что скоро случится. Он любит «Интер», — приводит слова Маротты Sport.es.

Напомним, в нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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