Защита Промеса подаст апелляцию на решение суда в Нидерландах

Голландские адвокаты осужденного в Нидерландах футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса внимательно изучат приговор Окружного суда Амстердама и обозначат в апелляции свои жалобы и пожелания.

«Защита не может согласиться с вердиктом Окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента. Это значит, что решение суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции, проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента. Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования», – приводит слова адвокатов Промеса Софи Хоф и Роберта Малевича «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что пока приговор не станет окончательным, защита не будет давать ответы на дальнейшие вопросы суду.

Напомним, 14 февраля стало известно, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами: