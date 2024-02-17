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Клопп оценил работу Хаби Алонсо на фоне слухов о назначении испанца в «Ливерпуль»

Клопп оценил работу Хаби Алонсо на фоне слухов о назначении испанца в «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своём возможном преемнике менеджере «Байера» Хаби Алонсо в преддверии матча английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хаби Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нём восемь недель назад, я бы ответил: «О боже!» Мы уже видим новое поколение в деле, и я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер», – приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» считается основным кандидатом на пост в «Ливерпуле», который Клопп оставит по окончании сезона.

Хаби Алонсо возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 21 тура чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-Лиге, набрав 54 очка после 24 матчей.

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