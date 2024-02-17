Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» может приобрести главную звезду «Ливерпуля» на замену Мбаппе

«ПСЖ» может приобрести главную звезду «Ливерпуля» на замену Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах находится в списке интересов «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе, сообщает L’Equipe.

Ранее была информация от журналиста Бена Джейкобса о том, что Виктор Осимхен из «Наполи» является одной из главных целей парижан, а L’Equipe подтверждает, что он является приоритетным вариантом на замену Мбаппе, но фигура Салаха также рассматривается руководством французского клуба.

В этом сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

Материалы по теме
Мбаппе сообщил «ПСЖ» об уходе! Клуб кардинально меняет трансферную политику! LIVE саги
Live
Мбаппе сообщил «ПСЖ» об уходе! Клуб кардинально меняет трансферную политику! LIVE саги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android