«ПСЖ» может приобрести главную звезду «Ливерпуля» на замену Мбаппе

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах находится в списке интересов «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе, сообщает L’Equipe.

Ранее была информация от журналиста Бена Джейкобса о том, что Виктор Осимхен из «Наполи» является одной из главных целей парижан, а L’Equipe подтверждает, что он является приоритетным вариантом на замену Мбаппе, но фигура Салаха также рассматривается руководством французского клуба.

В этом сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной