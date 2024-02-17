Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу над «Салернитаной» со счётом 4:0

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о разгромной победе над «Салернитаной» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Парни сыграли очень хорошо. Это был серьёзный матч, и мы отнеслись к нему наилучшим образом. «Салернитана» многим командам создала проблемы, нужно было правильно подойти к этой игре, что мы и сделали.

Нам все ещё предстоит долгая дорога. В футболе никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Нужно сохранять концентрацию даже во сне. Когда я был футболистом, то завоевал скудетто, которое казалось проигранным (чемпионство «Лацио» в 2000-м году – прим. «Чемпионат»).

Какой турнир важнее? У нас нет предпочтений, когда речь идет о Серии А и Лиге чемпионов. Наша цель – быть первыми в каждом турнире», – приводит слова Индзаги Gazzetta dello Sport.

«Интер» не проигрывает в серии А на протяжении 18 матчей (15 побед и 3 ничьи). Последнее поражение у команды Индзаги было в сентябре 2023 года от «Сассуоло» (1:2) в шестом туре чемпионата.

После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка).

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