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Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу над «Салернитаной» со счётом 4:0

Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу над «Салернитаной» со счётом 4:0
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о разгромной победе над «Салернитаной» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Италия - Серия А . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Тюрам – 17'     2:0 Мартинес – 19'     3:0 Думфрис – 40'     4:0 Арнаутович – 90'    

«Парни сыграли очень хорошо. Это был серьёзный матч, и мы отнеслись к нему наилучшим образом. «Салернитана» многим командам создала проблемы, нужно было правильно подойти к этой игре, что мы и сделали.

Нам все ещё предстоит долгая дорога. В футболе никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Нужно сохранять концентрацию даже во сне. Когда я был футболистом, то завоевал скудетто, которое казалось проигранным (чемпионство «Лацио» в 2000-м году – прим. «Чемпионат»).

Какой турнир важнее? У нас нет предпочтений, когда речь идет о Серии А и Лиге чемпионов. Наша цель – быть первыми в каждом турнире», – приводит слова Индзаги Gazzetta dello Sport.

«Интер» не проигрывает в серии А на протяжении 18 матчей (15 побед и 3 ничьи). Последнее поражение у команды Индзаги было в сентябре 2023 года от «Сассуоло» (1:2) в шестом туре чемпионата.

После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка).

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