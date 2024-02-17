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Лаутаро Мартинес установил рекорд «Интера» ХХI века

Лаутаро Мартинес установил рекорд «Интера» ХХI века
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил в ворота «Салернитаны» в 25-м туре Серии А.

Этот гол стал 20-м для него в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Лаутаро стал первым игроком «Интера» в ХХI веке, отличившимся 20+ голами в трёх сезонах подряд.

Напомним, в сезонах-2021/22 и 2022/23 аргентинец забил по 21 голу, а в нынешнем сезоне уже успел отличиться 20 голами.

Лаутаро обошел Кристиана Вьери в рейтинге лучших бомбардиров «Интера», теперь он делит 7-е место с другим аргентинцем Мауро Икарди.

Напомним, за 25 туров итальянской Серии А «Интеру» удалось набрать 63 очка. Миланский клуб занимает первое место в турнирной таблице. «Салернитана» пребывает на 20-й позиции. Команда заработала 13 очков.

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