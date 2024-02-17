«Наша судьба всегда в наших руках». Лаутаро Мартинес — о победе над «Салернитаной»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о разгроме «Салернитаны» (4:0) в 24-м туре чемпионата Италии. 26-летний футболист отметился забитым мячом.

«Мы подходим к каждому матчу одинаково. Иногда всё получается с самого начала, иногда возникают трудности, но мы всегда стараемся высоко прессинговать, быстро возвращать себе мяч и забивать много голов.

Наша судьба всегда в наших руках. За время работы с Индзаги мы упорно работали, чтобы обрести зрелость, и теперь, выходя на поле, мы осознаём свою силу и горим желанием проявлять её в каждом матче», – приводит слова Мартинеса Football Italia.

Гол в ворота «Салернитаны» стал для Мартинеса 20-м в сезоне-2023/2024. Таким образом, нападающий стал игроком «Интера» в ХХI веке, отметившимся 20+ голами в трёх сезонах подряд.

После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка).

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