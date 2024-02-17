Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» — журналист Marca

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный журналист Marca Рамон Альварез де Мун на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Он подписал контракт с „Реалом“. Дело сделано», — написал журналист.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 16 февраля авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ