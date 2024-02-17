Лаутаро — о продлении контракта с «Интером»: нужно уладить некоторые детали — это непросто

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможном продлении контракта с миланским клубом.

«Как сказал директор Маротта, мы на верном пути, нужно уладить некоторые детали, а это непросто. Но у меня осталось 2,5 года по контракту, так что спешить некуда. Я не беспокоюсь», – приводит слова аргентинца Football Italia.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что в клубе оптимистичны в отношении продления контракта с Лаутаро. По словам функционера, скоро стороны подпишут новый трудовой договор.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.