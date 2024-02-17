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Погба покинет «Ювентус» этим летом — Tuttosport

Погба покинет «Ювентус» этим летом — Tuttosport
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Туринский «Ювентус» собирается расстаться с полузащитником Полем Погба в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, итальянская команда не рассчитывает на француза. «Бьянконери» хотят избавиться от него и его высокой зарплаты.

Погба перешёл в «Ювентус» летом 2022 года. Контрактное соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в двух матчах своей команды. Он не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, Погба сдал положительный допинг-тест после матча 1-го тура нынешнего сезона чемпионата Италии с «Удинезе» (0:3).

Ранее в СМИ появлялась информация, что антидопинговая прокуратура Италии запросила для Погба четырёхлетнюю дисквалификацию.

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