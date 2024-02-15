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Агент отстранённого от футбола из-за допинга Погба рассказал о состоянии своего клиента

Агент отстранённого от футбола из-за допинга Погба рассказал о состоянии своего клиента
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Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, отстранённого от футбола на неопределённый срок из-за обвинений в принятии допинга, рассказала о текущем эмоциональном состоянии своего клиента.

«Погба готов вернуться на поле хоть завтра. Он готов к любому сценарию развития событий, он чемпион с моральной точки зрения. Поль получает удар, переваривает его и идёт дальше. Погба тренируется, понимая, что он всегда должен быть в форме. Иногда я говорю ему: «Давай займёмся чем-нибудь ещё?». Он начинает злиться на меня и говорит: «Рафаэла, я должен тренироваться! Ты не понимаешь, я должен играть. Я хочу побеждать и хочу завершить путь, который начал», — приводит слова Пименты Mundo Deportivo.

Напомним, Погба сдал положительный допинг-тест после матча 1-го тура нынешнего сезона чемпионата Италии с «Удинезе» (0:3).

Ранее в СМИ появлялась информация, что антидопинговая прокуратура Италии запросила для Погба четырёхлетнюю дисквалификацию.

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