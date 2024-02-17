Голкипер «Локо» Лантратов рассказал о конфликте с болбоем во время выступлений за «Химки»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал свой конфликт с болбоем, произошедший во время первого стыкового матча чемпионата России в мае 2022 года между «Химками» и «СКА-Хабаровск» (0:1). Напомним, во время стыковой встречи выступавший тогда за «Химки» Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша оказался на земле. Позже стороны уладили конфликт.

«Тут просто нужно быть в моменте. Стыковые матчи — необъяснимая вещь, отдельный футбольный мир! Это понимают только те, кто прошёл ФНЛ. Во время стыков на кону стоит твоя футбольная карьера. Если вылетишь — непонятно, когда ещё раз окажешься в РПЛ. На такие матчи выходишь, как будто действительно завтра заканчиваешь карьеру. Матч со «СКА-Хабаровск» на тот момент был самым важным в моей жизни.

Ночь провели без сна — вышли, играем отвратительно, болельщики давят. Как только Хабаровск забил первый гол, все мячи на стадионе неожиданно пропали. Я раз пять бегал за мячом по 30 метров, просто потому что болбои тянули время. Долго терпел такое отношение, но внутри всё бурлило», — приводит слова Лантратова Sport24.

В нынешнем сезоне 28‑летний Лантратов провёл 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 24 гола. Пять раз голкипер уходил с поля без пропущенных мячей. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лантратова в € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Локомотив» встретится с «Динамо» 3 марта.