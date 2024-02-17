Жирков рассказал, какие изменения в его жизни произошли после завершения карьеры

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, как изменилась его жизнь после решения завершить профессиональную футбольную карьеру.

«Я думал, что прошло уже два года с момента завершения карьеры. За это время произошли изменения в моей жизни. Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома. Сейчас отвожу детей в школу, забираю, сына на тренировки в ЦСКА отвожу. Так что я такой водитель», – приводит слова Жиркова ТАСС.

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011-2013), московское «Динамо» (2013-2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016-2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.