Тухель: я никогда не говорил игрокам, что они недостаточно хороши, это неправда

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на информацию о том, что он раскритиковал своих игроков после сенсационного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1). В СМИ сообщалось, что немец после той встречи сказал подопечным в раздевалке: «Вы не так хороши, как я думал, тогда мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню».

«Я никогда не говорил игрокам, что они недостаточно хороши, это неправда. Ни один тренер не должен говорить подобное. После подобных слов тренера нельзя впускать в командный автобус. Мы должны отбросить своё эго, в данный момент нам нужен каждый игрок», – приводит слова Тухеля в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.