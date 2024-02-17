«Брентфорд» — «Ливерпуль»: Дарвин Нуньес открыл счёт, эффектно перекинув вратаря

В эти минуты проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес вывел свою команду вперёд, эффектно перекинув голкипера хозяев.

В матче первого круга чемпионата Англии между этими соперниками сильнее оказался «Ливерпуль», добившийся разгромной победы со счётом 3:0. В той игре дублем отметился Мохамед Салах, ещё один забитый мяч был в активе Диогу Жоты.

После 24 туров подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В активе мерсисайдцев 54 очка. «Брентфорд» набрал 25 очков и расположился на 14-м месте.