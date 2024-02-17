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«Ливерпуль» совершил две вынужденные замены в первом тайме с «Брентфордом»

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось сделать две вынужденные замены в первом тайме матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». На момент написания новости гости ведут в счёте — 1:0.

На 34-й минуте повреждение получил полузащитник Кёртис Джонс. Вместо него на поле появился Райан Гравенберх. А на 44-й минуте игру не смог продолжить португалец Диогу Жота, которого заменил Мохамед Салах.

В матче первого круга чемпионата Англии между сегодняшними соперниками сильнее оказался «Ливерпуль», добившийся разгромной победы со счётом 3:0. В той игре дублем отметился Мохамед Салах, ещё один мяч был в активе Диогу Жоты.

После 24 туров подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В активе мерсисайдцев 54 очка. «Брентфорд» набрал 25 очков и расположился на 14-м месте.