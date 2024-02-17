«Брентфорд» — «Ливерпуль»: Тони отыграл один мяч

В эти минуты проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте Вирджил Ван Дейк вынес мяч вперёд, Диогу Жота скинул на ход Дарвину Нуньесу, который выбежал один на один и элегантно перебросил мяч через вышедшего голкипера. На 55-й минуте Райан Гравенберх отыграл на Мохамеда Салаха, который выдал классный проникающий пас в центр на ход Алексису Мак Аллистеру. Аргентинец ворвался в штрафную, здорово убрал защитника и протолкнул мяч мимо вратаря. На 68-й минуте Кивин Келлехер вынес мяч от своих ворот, Коди Гакпо сбросил его на Салаха, который ворвался в штрафную, накрутил защитника и точно пробил мимо голкипера.

На 75-й минуте Серхио Регилон после прострела мощно пробил из центра штрафной площади, однако Келлехер совершил великолепный сейв в прыжке. При этом голкипер отбил мяч прямо на Айвана Тони, который добил его в ворота.

В матче первого круга чемпионата Англии между сегодняшними соперниками сильнее оказался «Ливерпуль», добившийся разгромной победы со счётом 3:0. В той игре дублем отметился Мохамед Салах, а ещё один мяч был в активе Диогу Жоты.

После 24 туров подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В активе мерсисайдцев 54 очка. «Брентфорд» набрал 25 очков и расположился на 14-м месте.