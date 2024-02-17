Игрока «Ливерпуля» Жоту в матче с «Брентфордом» уносили на носилках из-за травмы

Нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4:1) уносили на носилках из-за травмы.

Фото: Кадр из трансляции

На 40-й минуте матча полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нёргор коленом влетел в Жоту, из-за чего португалец оказался на газоне. Однако сам уйти с поля Диогу не смог, поэтому его унесли на носилках. При этом заменил футболиста «Ливерпуля» Мохамед Салах, который только восстановился после травмы.

На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» является лидером чемпионата с 57 очками. «Брентфорд» находится на 14-й строчке с 25 очками. Ближайшими преследователями мерсисайдцев являются «Манчестер Сити» (52), «Арсенал» (52), «Тоттенхэм» (47) и «Астон Вилла» с 46 очками.