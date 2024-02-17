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Стали известны пары плей-офф FNL Camp

Стали известны пары плей-офф FNL Camp
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Стали известны пары плей-офф турнира Кинопоиск FNL Camp.

«Спартак-2» — «Амкал» (команды заняли третьи места в группах);

«Енисей» — «Родина» (команды заняли вторые строчки в группах);

Broke Boys – «Кызыл Жар» (команды выиграли свои группы).

Напомним, в этом турнире принимают участие шесть команд, среди которых есть представители Мелбет Первой лиги, ЛЕОН-Второй лиги, Медийной футбольной лиги и Премьер-лиги Казахстана. Первая лига представлена командами «Родина» и «Енисей». Вторую лигу представляет «Спартак-2». От Медийной футбольной лиги выступают «Амкал» и Broke Boys, а «Кызыл-Жар», соответственно, представляет Премьер-лигу Казахстана.

Матчи играются в формате из двух таймов по 25 минут чистого времени.

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