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Колыванов: Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию

Колыванов: Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию
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Бывший футболист «Болоньи», а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину пора уезжать в другой чемпионат.

«Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию. Германия ему меньше подходит. В Италии он бы не затерялся в «Милане», «Интере», «Роме». Любому клубу из топ-5 Серии А он бы пригодился», — приводит слова Колыванов Legalbet.

Александр Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На данный момент после 21 сыгранного матча французской Лиги 1 «Монако» находится на третьей строчке с 38 очками.

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