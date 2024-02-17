«Сегодня мы надломили соперника». Артета — о победе «Арсенала» в матче АПЛ с «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о минувшем матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда разгромила «Бёрнли» со счётом 5:0.

«Мы очень рады результату, потому что это трудный стадион, и «Бёрнли» был крайне конкурентоспособен в больших матчах, в которых он уже сыграл в этом сезоне.

Сегодня нам удалось надломить их в начале игры и сделать её более комфортной для нас. Надеюсь, мы сможем выиграть титул», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, после 25 туров английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 55 очков и на текущий момент располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. После 25 туров в АПЛ «Бёрнли» заработал 13 очков и располагается на 19-й строчке.