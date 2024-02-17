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«Сегодня мы надломили соперника». Артета — о победе «Арсенала» в матче АПЛ с «Бёрнли»

«Сегодня мы надломили соперника». Артета — о победе «Арсенала» в матче АПЛ с «Бёрнли»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о минувшем матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда разгромила «Бёрнли» со счётом 5:0.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 4'     0:2 Сака – 41'     0:3 Сака – 47'     0:4 Троссард – 66'     0:5 Хаверц – 78'    

«Мы очень рады результату, потому что это трудный стадион, и «Бёрнли» был крайне конкурентоспособен в больших матчах, в которых он уже сыграл в этом сезоне.

Сегодня нам удалось надломить их в начале игры и сделать её более комфортной для нас. Надеюсь, мы сможем выиграть титул», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, после 25 туров английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 55 очков и на текущий момент располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. После 25 туров в АПЛ «Бёрнли» заработал 13 очков и располагается на 19-й строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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