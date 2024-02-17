«Сельта» — «Барселона»: Аспас сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Сельта» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Луис Пулидо Сантана. На момент выхода новости счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Сельты» Яго Аспас.

Ранее, на 45-й минуте счёт открыл нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 24 туров Ла Лиги «Сельта» набрала 20 очков и занимает 17-е место. «Барселона» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработала 51 очко и расположилась на третьей строчке. Лидером Ла Лиги сейчас является мадридский «Реал», имеющий в своём активе 61 очко.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Примеры. В той игре сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:0.