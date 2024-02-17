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Источник: один из представителей Мбаппе участвовал в переговорах с «Манчестер Сити»

Источник: один из представителей Мбаппе участвовал в переговорах с «Манчестер Сити»
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Один из представителей нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе участвовал в переговорах с английским «Манчестер Сити» 12 февраля, сообщает Carrusel Deportivo.

При этом, согласно информации источника, другой представитель форварда находился на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид (0:1), где был замечен вместе с игроком «сливочных» Орельеном Тчуамени.

Напомним, 16 февраля авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией о том, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, что покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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