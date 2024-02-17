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«Аталанта» — «Сассуоло»: Миранчук начнёт матч Серии А в стартовом составе

«Аталанта» — «Сассуоло»: Миранчук начнёт матч Серии А в стартовом составе
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Сегодня, 17 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Сассуоло». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе, Пашалич.

«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Вити, Дойг, Руан, Энрике, Байрами, Торстведт, Липани, Лорьенте, Пинамонти.

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
1-й тайм
1 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Пашалич – 22'    

В матче первого круга чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 2:0. По голу в концовке матча тогда забили Шарль Де Кетеларе и Надир Цортеа.

На данный момент после 24 туров Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 42 очками. «Сассуоло» находится на 17-м месте с 20 очками.

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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