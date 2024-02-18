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Стало известно условие, при котором «ПСЖ» предпримет попытки приобрести Рашфорда

Стало известно условие, при котором «ПСЖ» предпримет попытки приобрести Рашфорда
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Руководство «ПСЖ» заинтересовано в покупке 26-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, однако предпримет попытки по реализации его трансфера только в том случае, если игрок чётко обозначит обоим клубам, что он хочет присоединиться к французскому гранду. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «ПСЖ» хотят, что Рашфорд заранее уведомил руководство «Манчестер Юнайтед» о том, что он готов покинуть клуб. Французский гранд не хочет быть рычагом давления Рашфорда на «красных дьяволов», благодаря которому он мог бы получить новый контракт на улучшенных условиях.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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