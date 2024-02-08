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«Угадаете, что это?» Игрок «Юнайтед» Рашфорд показал, как проводит свободное время

«Угадаете, что это?» Игрок «Юнайтед» Рашфорд показал, как проводит свободное время
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд опубликовал в своей социальной сети фотографию с пазлами, которые он пытается собрать.

«Несколько человек спрашивали меня о головоломке, над которой я работаю. Если кто-то сможет отгадать, что за изображение на этих пазлах, я награжу его двумя билетами на предстоящую игру с «Фулхэмом». Удачи!» — написал Рашфорд в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт Рашфорда в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» 24 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

В конце января Рашфорд был замечен на вечеринке, проходившей в Северной Ирландии. По информации СМИ, находясь на данном мероприятии, английский футболист употреблял алкогольные напитки, а также бросал на пол пачки с деньгами.

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