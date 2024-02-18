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Стало известно, почему Хави заменил Араухо в перерыве матча с «Сельтой»

Стало известно, почему Хави заменил Араухо в перерыве матча с «Сельтой»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был заменён в перерыве матча 25-го тура испанской Примеры с «Сельтой» в качестве меры предосторожности. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Адриа Альбетс.

По сведениям источника, у Араухо есть небольшая перегрузка мышца. Пока неизвестно, сыграет ли он в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи», который состоится 21 февраля. Но в команде оптимистичны по поводу участия уругвайца в предстоящей игре.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 17 февраля завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Барселоны». «Барселона» после 17 матчей в чемпионате Испании заработала 54 очка и расположилась на третьей строчке.

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