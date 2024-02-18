Тренер «Наполи» рассказал о состоянии Осимхена в преддверии матча с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри ответил на вопрос об участии нападающего Виктора Осимхена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

«Мы можем только надеяться, что он будет готов к игре в Лиге чемпионов, но его участие в игре под вопросом. По словам медиков и самого Виктора, он и близко не готов, есть проблемы с мышцами. После Кубка Африки было бы глупо рисковать им, иначе он может выбыть ещё на пару месяцев. Он будет тренироваться в воскресенье, и мы надеемся, что к матчу с «Барселоной» он будет готов», – приводит слова специалиста Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Наполи» и «Барселоной» состоится 21 февраля 2024 года. Его начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Ответная встреча будет проведена в Каталонии 12 февраля.