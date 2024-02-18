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«Жаль, мы редко видим это в официальных матчах». Тухель — об игре Кейна

«Жаль, мы редко видим это в официальных матчах». Тухель — об игре Кейна
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре нападающего команды Гарри Кейна в нынешнем сезоне.

«Кейн прекрасно действует на тренировках, каждый его удар по воротам получается невероятным. Жаль, что мы редко видим это в официальных матчах. Но мы работаем над этим», — приводит слова Томаса Тухеля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне у форварда «Баварии» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 28 мячами и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков.

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