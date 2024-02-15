Фердинанд высказался о критике в сторону Кейна после матча с «Лацио» в Лиге чемпионов

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал критику в сторону форварда «Баварии» Гарри Кейна после поражения мюнхенского клуба в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

«Кейна ждёт серьёзный тест на характер и на менталитет. В «Баварии» совсем другой уровень медийного давления и ожиданий. Я помню, как это было в «Манчестер Юнайтед», каждый игрок чувствовал это давление, и не все справлялись с ним хорошо. Я уверен, Кейна ждёт нелёгкое испытание», – приводит слова Фердинанда BBC.

В нынешнем сезоне у форварда «Баварии» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 28 мячами и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.