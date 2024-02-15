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Фердинанд высказался о критике в сторону Кейна после матча с «Лацио» в Лиге чемпионов

Фердинанд высказался о критике в сторону Кейна после матча с «Лацио» в Лиге чемпионов
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал критику в сторону форварда «Баварии» Гарри Кейна после поражения мюнхенского клуба в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Кейна ждёт серьёзный тест на характер и на менталитет. В «Баварии» совсем другой уровень медийного давления и ожиданий. Я помню, как это было в «Манчестер Юнайтед», каждый игрок чувствовал это давление, и не все справлялись с ним хорошо. Я уверен, Кейна ждёт нелёгкое испытание», – приводит слова Фердинанда BBC.

В нынешнем сезоне у форварда «Баварии» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 28 мячами и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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