«Рад тебя видеть, брат!» Неймар выложил фотографию с экс-партнёром по «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», в своей социальной сети опубликовал фотографию с экс-полузащитником сине-гранатовых Иваном Ракитичем, который этой зимой перешёл в «Аль-Шабаб».

«Какая радость встретить тебя, брат! Никогда не упускайте подобную счастливую возможность! Будем наслаждаться нашим новым футбольным домом вместе!» — написал Неймар в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Неймара

Напомним, Неймар и Ракитич вместе выступали в составе «Барселоны» в период с 2014 по 2017 год. За это время они дважды выигрывали чемпионат Испании, трижды побеждали в Кубке Испании, а также один раз выиграли Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.