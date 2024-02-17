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Хулен Лопетеги вошёл в шорт-лист «Милана» — Матео Моретто

Хулен Лопетеги вошёл в шорт-лист «Милана» — Матео Моретто
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Испанский специалист Хулен Лопетеги вошёл в шорт-лист итальянского «Милана», сообщает журналист Матео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «россонери» в конце сезона планирует встретиться с нынешним главным тренером клуба Стефано Пиоли, чтобы обсудить его будущее. Кроме Лопетеги в шорт-лист миланцев входит ещё два специалиста, однако их имена неизвестны.

Лопетеги начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника в «Райо Вальекано», который потом возглавил. После 54-летний специалист был в «Кастилье», молодёжных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».

На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Милан» располагается на третьей строчке с 52 очками.

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