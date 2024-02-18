Игрок «Манчестер Сити» Родри — о матче с «Челси»: они ничего не создали у наших ворот

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес высказался о ничейном результате в игре 25-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1), которая прошла17 февраля.

«Челси» ничем не удивил, разве наоборот, разочаровал тем, что некогда большой клуб встал всей командой в оборону. Во втором тайме они убрали почти всех атакующих футболистов и заменили их на игроков обороны. Они ничего не создали у наших ворот, кроме двух эпизодов, которые мы преподнесли им», — сказал Родри в интервью BBC.

Напомним, после 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и на текущий момент занимает третье место. «Челси» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 35 очков и расположился на 10-й строчке.