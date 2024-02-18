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Экс-капитан «Локомотива» Дроздов объяснил прогресс Миранчука в «Аталанте»

Экс-капитан «Локомотива» Дроздов объяснил прогресс Миранчука в «Аталанте»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Юрий Дроздов поделился мыслями об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

«Если брать последние игры Миранчука, то он очень прилично выглядит. Стал одним из лидеров атаки «Аталанты», забивает и отдаёт голевые передачи. В матче с «Сассуоло» Миранчук действовал очень полезно для команды. Можно сказать, что Миранчук адаптировался к требованиям тренера и лиге. Ему стали больше доверять, поэтому Миранчук выглядит прилично.

Наверное, у тренерского штаба нет претензий к его игре. Есть понимание, что Миранчук является одним из лидеров. Миранчук за время в «Аталанте» узнал многое. Алексей является основным игроком. Уходить из команды смысла нет», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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