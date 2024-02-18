Итальянский журналист: Гасперини понимал, что Миранчук станет важным игроком для команды

Итальянский журналист Альберто Джулини, работающий в изданиях Corriere Torino и Toro News, поделился мнением об изменении роли российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в команде.

«Я думаю, Гасперини понимал, что Миранчук может быть очень важным игроком для его команды. Вероятно, вначале он предпочитал других игроков и думал, что Миранчук недостаточно бегает. Сейчас ситуация изменилась и тренеру нужен игрок с левой ногой.

«Аталанта» может решить оставить его, а Миранчук может передумать уходить. Сейчас он играет намного больше, чем раньше. Так что его не заставляют уходить. Вероятно, Гасперини по-прежнему предпочитает таких игроков, как Лукман и Туре, но сейчас не выпускать Алексея невозможно. Вероятно, «Аталанта» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, поэтому им понадобится много игроков.

Поначалу Миранчук выступал не так, как ожидалось, поэтому люди считали его игроком среднего уровня. Было трудно понять, почему «Аталанта» платила ему так много. В прошлом сезоне он впервые сыграл так много. Теперь люди думают, что Миранчук очень хороший игрок, а его левая нога обладает большим качеством», — сказал Джулини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.