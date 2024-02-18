Шпинёв: Алексей Миранчук — лучший игрок в «Аталанте»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о выступлениях клиента в итальянском клубе.

«Алексей — лучший игрок в команде. В «Аталанте» об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова Гасперини дорогого стоят. Миранчук — хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он так же продолжил играть. Всегда есть над чем работать. Он растёт, клуб его поддерживает во всём, руководство очень радо этому. Алексей сейчас очень рад и счастлив. Что изменилось в его игре? По чемпионату будет понятно. Он приобрёл ментальность,, и появилась уверенность. Для России он футболист с большой буквы», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.